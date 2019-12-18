СМИ обнаружили на авиабазе США десятки «мистических» объектов

Аэропорт Тонопа, который располагается недалеко от одноименного испытательного полигона в американском штате Невада и примерно в 100 километрах от популярной среди искателей инопланетян «Зоны 51», привлек к себе внимание.

Произошло это после того, как беспилотный летательный аппарат сделал снимок аэропорта.

На опубликованном The Drive изображении виден передний ряд расположенных в южной стороне аэропорта ангаров, которые, как сообщается, были построены для двухмоторных штурмовых самолетов F-117. И рядом с этими ангарами были замечены непонятные тени, которых не наблюдалось ни на одном из сотни снимков, сделанных ранее.

Автор статьи теряется в догадках, что же это могло быть. Он уверен, что это не самолеты, потому что тени являются гораздо меньшими, чем должны быть. Кроме того, у непонятных объектов отсутствуют крылья.

Возможно, считает автор, это самолеты-дозаправщики.

Еще одна версия – наземная установка по определению угроз. Их используют для выявления учений, которые проводят другие страны. Но обычно эти аппараты хранятся в отдельных ангарах, а не вместе с самолетами.

Зная об истории аэропорта Тонопа, куда привозят секретные летательные аппараты из «Зоны 51», автор статьи предполагает, что тени на снимках с беспилотника – это либо вертолеты-невидимки, либо пилотируемые самолеты-шпионы.

Однако, что же на самом деле, изображено на фотографии, так и остается загадкой.