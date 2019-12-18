В упряжке сотни «лошадей»: в Казани шестикратно оштрафовали Деда Мороза-нарушителя ПДД

Сотрудники ГИБДД остановили в Казани Деда Мороза, который ехал в санях, запряженных в Mercedes. Необычный кортеж двигался по центру города.

Дед Мороз попытался убедить сотрудников ДПС, что залез в такие сани для создания новогоднего настроения, но в результате получил сразу шесть штрафов.

Сказочного персонажа обвинили в опасном вождении, управлении автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушении правил перевозки людей, умышленном создании помех на дороге и отсутствии ремней безопасности. Кадры инцидента были опубликованы в Instagram.

Ранее еще один инцидент с Дедом Морозом произошел в Ростове-на-Дону: там предвестник Нового года избежал штрафа, но водитель BMW, который согласился прокатить «волшебника», был оштрафован на тысячу рублей.