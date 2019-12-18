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МО РФ: США продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирии

Наталия Майорова
10:00 18.12.2019
Американские власти пытаются поддерживать очаги напряженности в САР с целью обоснования легитимности своего присутствия на территории Сирии, отметили в Минобороны РФ.
МО РФ: США продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в Сирии
© Фото: Juma Mohammad Globallookpress

Межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают активную работу по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в возвращении на родину и восстановлению мирной жизни в стране, что приносит положительные результаты.

В родные места вернулись уже более двух миллионов сирийских граждан. С начала 2019 года в места довоенного проживания вернулось более 450 тысяч сирийцев. Власти страны уделяют особое внимание восстановлению социальных объектов и инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В различных районах страны были отремонтированы и введены в эксплуатацию более 1700 жилых домов, 95 медицинских учреждений, 210 образовательных учреждений, 74 объекта водоснабжения, 155 хлебопекарен, 196 электроподстанций, 196 промышленных предприятий.

Все больше государств и международных организаций признают необходимость скорейшего восстановления мирной жизни в Сирии, в связи с чем количество участников процесса возрождения САР в текущем году значительно увеличилось.

Профильные структуры Организации Объединенных Наций (ООН) признали соответствие созданных условий проживания возвращающихся граждан международным гуманитарным нормам. Тем не менее, США и их союзники продолжают дезинформировать мировое сообщество о ситуации в САР, что тормозит процесс возвращения сирийских граждан на родину.

Американские власти пытаются поддерживать очаги напряженности в САР с целью обоснования легитимности своего присутствия на территории Сирии для сохранения возможности дольше удерживать контроль над нефтяными месторождениями.

В Минобороны подчеркнули, что ситуация на территории лагеря беженцев Рукбан и Эль-Холь вызывает обеспокоенность. Не исключено, что ухудшение гуманитарной обстановки на фоне наступления холодов, дефицита продовольствия и воды может привести к значительному увеличению числа жертв среди населения лагеря. Кроме того, в Эль-Холь проживает более 68 тысяч человек, что превышает возможности по размещению людей и обеспечению их предметами первой необходимости.

Дети, которые находятся в таких условиях, не имеют возможности обучаться в школах и впитывают с малых лет идеи экстремизма, что зачастую определяет их дальнейшую судьбу как будущих членов террористических организаций. Особую обеспокоенность вызывает рост числа случаев, связанных с применением насилия на основе идеологических разногласий, возникающих между внутренне перемещенными лицами и беженцами из других стран. Долю ответственности за такое положение дел несут те европейские страны, которые отказываются забирать к себе собственных граждан, воевавших на стороне ИГИЛ*.

В свою очередь, РФ активно проводит работу по возвращению из Сирии детей российских граждан, в том числе из лагерей временно перемещенных лиц на неподконтрольных сирийским властям территориях. Эта деятельность ведется под руководством уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой при содействии Минобороны России и других ведомств.

В Минобороны РФ выразили надежду, что ведущие западные страны обратят внимание на бедственное положение сирийцев и начнут предпринимать меры по их расформированию и возвращению беженцев к родным очагам.

Территория провинции Ракка в результате кровопролитной гражданской войны и длительных бомбардировок авиации Международной антитеррористической коалиции теперь лежит в руинах. Там боевики, покидая свои позиции, оставили большое количество самодельных взрывных устройств, мин-ловушек и других взрывоопасных предметов. На территории до сих пор проводятся работы по разминированию местности и разбору завалов. Мирные жители не могут вернуться в свои дома из-за отсутствия продовольствия и лекарств.

Учитывая сложившуюся обстановку в провинции Ракка, в интересах прекращения гибели людей и возвращения к мирной жизни в Минобороны РФ призвали международное сообщество оказать действенную помощь сирийскому народу и принять активное участие в выполнении задач гуманитарного разминирования.

* ИГИЛ – запрещенная в РФ террористическая организация

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