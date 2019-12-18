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Сотрудники НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ приняли участие в научной конференции в Бухаресте

Егор Левин
00:00 18.12.2019
Мероприятие носило название «Освобождение Восточной Европы от фашизма и нацизма: уроки истории» и имело целью противодействовать активным попыткам фальсификации истории и извращения смысла исторических военных событий.
Сотрудники НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ приняли участие в научной конференции в Бухаресте
© Фото: ТРК "Звезда"

Сотрудники Научно-исследовательского института Военной академии Генштаба ВС РФ приняли участие в Международной научной конференции «Освобождение Восточной Европы от фашизма и нацизма: уроки истории», прошедшей в Бухаресте.

Целью мероприятия стало противодействие активным попыткам различных фальсификаторов истории и покровительствующих им сил извратить подлинный смысл исторических военных событий. Конференция была проведена в Российском центре науки и культуры в Бухаресте в связи с наступающим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

«В последние годы создается впечатление, что многие в современной Европе не только не могут, но и сознательно не хотят извлечь уроки из Второй мировой войны», - заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин.

Целью участия сотрудников института было представление мнений по актуальным вопросам военной истории в рамках научной повестки конференции, а также недопущение искажения исторических фактов в ущерб интересам России.

© ТРК "Звезда"

Делегаты из России выступили с докладами, в которых было раскрыто и документально обосновано историческое значение освободительной миссии Красной армии в годы Второй мировой войны.

© ТРК "Звезда"

Форум был организован посольством России в Румынии. Помимо представителей РФ в нем также приняли участие делегаты из Италии, Молдавии и Словении. Также в рамках конференции была развернута выставка «Путь к Победе: исторические источники свидетельствуют».

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