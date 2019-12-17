Россия увеличила вложения в гособлигации США

Объем вложений в государственные облигации США, держателем которых является Россия, за три месяца 2019 года увеличился. Об этом со ссылкой на доклад американского Минфина сообщает сайт «Комсомольской правды».

Сумма, на которую Москва закупила ценные бумаги, по сравнению с сентябрем выросла на 622 миллиона долларов и достигла 10,697 миллиарда.

Более 8 миллиардов из этих средств приходится на краткосрочные облигации, свыше 2,5 – на долгосрочные.

Среди стран Европы лидером по вложениям в гособлигации США стала Великобритания.

Крупнейшим держателем американских бумаг среди всех государств мира остается Япония – 1, 16 триллиона долларов.