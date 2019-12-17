Шойгу: РГО и «Яндекс» запустят ряд совместных проектов

Русское географическое общество (РГО) и «Яндекс» запустят ряд совместных проектов. Об этом заявил президент РГО Сергей Шойгу.

Сегодня президент РГО вручил членские билеты управляющему директору группы компании «Яндекса» Тиграну Худавердяну и директору стратегических направлений группы компаний «Яндекса» Алексею Федотову, а также обсудил с ними ряд совместных проектов.

В ходе беседы Сергей Шойгу отметил, что опыт позитивного сотрудничества у РГО и «Яндекса» уже есть, упомянув о том, что в 2014 году на «Яндекс.Картах» появились панорамы 11 островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

Фотографы «Яндекса» сделали снимки во время экспедиции Русского географического общества. Кроме того, Шойгу не оставил без внимания поддержку «Яндексом» фотоконкурса РГО «Самая красивая планета».

«Я думаю, что у нас большие перспективы не только здесь, но и с другими проектами РГО. Надеюсь, что у нас впереди большая интересная, а самая главное нужная работа», - заявил в ходе встречи Шойгу.

По его словам, это географические и этнографические проекты, а также новые экспедиции, которые должны прийти на смену хорошо раскрученным исследованиям.

Одним из совместных проектов станет «Яндекс.Учебники». Сегодня этим сервисом пользуются 17 тысяч преподавателей по всей стране. Сейчас он включает в себя задания по математике и русскому языку, в будущем планируется включить туда и географию.

Кроме того, при активном участии экспертов РГО будут созданы тестовые задания по географии – как для учеников начальной школы, так и учащихся 5-9 классов.