СМИ: судмедэксперты установили причину смерти основателя «Белых касок»

Турецкие судебно-медицинские эксперты установили причину смерти основателя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье.

Так, по данным турецкого телеканала TRT, который ссылается на результаты вскрытия, смерть произошла якобы в результате травм, полученных при падении с высоты. Также сообщается о том, что на месте ЧП отсутствовали еще чьи-либо следы ДНК.

Одиннадцатого ноября стало известно о смерти Ле Мезюрье в Стамбуле. Его тело в настоящее находится на родине в Великобритании, однако британские спецслужбы засекретили информацию о времени и месте церемонии прощания.

Бывший офицер британской армии Джеймс Ле Мезюрье создал организацию в начале 2013 года. Она получила широкую известность и поддержку на Западе.

Репутация «Белых касок» неоднозначна. Сама организация называет своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, в частности, в Сирии. В свою очередь, сирийские власти обвиняют «Белые каски» в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД РФ называют деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и возлагают на них ответственность за провокацию, позволившую Западу обвинить Дамаск в применении химоружия.