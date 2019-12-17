СМИ: глава фракции «Единой России» в думе Переславля задержан по подозрению в убийстве
По неуточненной информации, убийство якобы было совершено 15 декабря. Официального подтверждения этому нет.
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Глава фракции партии «Единая Россия» в Переславль-Залесской городской думе Владимир Корнилов задержан по подозрению в убийстве. Об этом сообщил председатель гордумы Сергей Корниенко.
По его словам, Корнилов в настоящее время находится в следственном отделе ОВД.
«Он подозревается в совершении преступления рамках статьи 105 УК РФ ("Убийство")», - цитирует его РИА Новости.
В свою очередь, сайт газеты «Известия» сообщает о том, что Корнилов якобы совершил убийство вечером 15 декабря, находясь в нетрезвом состоянии.
Официального подтверждения данной информации нет. Обстоятельства ЧП устанавливаются.