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Пользователи сети бьются над разгадкой новой оптической иллюзии

Иван Линдеманн
09:27 17.12.2019
За сутки видеоролик набрал 59 тысяч лайков, разгадка оказалась простой.
Пользователи сети бьются над разгадкой новой оптической иллюзии
© Фото: InertialObservr, Twitter

Построенные на фигурах Лиссажу оптически иллюзии озадачили интернет-пользователей.

Некоторым пришлось несколько часов биться над разгадкой видеоролика, который на своей странице в Twitter опубликовал аспирант по теоретической физике частиц и научный сотрудник Калифорнийского университета в Ирвине Диллон Бергер.

За сутки публикация получила 59 тысяч лайков. Комментаторы писали, что при каждом новом просмотре видят разное движение фигуры.

Разгадка оказалась простой – иллюзия основана на кривой Лиссажу, а чтобы создать эффект двойной оси, используется специальное затемнение или подсветка.

Фигуры Лиссажу – траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

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