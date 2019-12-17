Пользователи сети бьются над разгадкой новой оптической иллюзии

Построенные на фигурах Лиссажу оптически иллюзии озадачили интернет-пользователей.

Некоторым пришлось несколько часов биться над разгадкой видеоролика, который на своей странице в Twitter опубликовал аспирант по теоретической физике частиц и научный сотрудник Калифорнийского университета в Ирвине Диллон Бергер.

За сутки публикация получила 59 тысяч лайков. Комментаторы писали, что при каждом новом просмотре видят разное движение фигуры.

Разгадка оказалась простой – иллюзия основана на кривой Лиссажу, а чтобы создать эффект двойной оси, используется специальное затемнение или подсветка.

Фигуры Лиссажу – траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.