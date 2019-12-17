Три человека погибли при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Черниговской области
Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести. Они были экстренно госпитализированы.
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Авария с участием грузовика и пассажирского автобуса произошла в Черниговской области. Жертвами ДТП стали три человека.
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, еще 15 человек пострадали. Все они были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Происшествие случилось вблизи села Мосты. Причины аварии устанавливаются.