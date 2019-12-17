В Пентагоне планируют обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик

Оценить, насколько серьезными являются намерения Турции закрыть базу американских ВВС и НАТО, в США не могут. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Экспер. Расшифровка заявления есть на сайте оборонного ведомства.

Он отметил, что узнал о планах насчет авиабазы Инджирлик из СМИ.

«Это не было доведено до меня раньше. Первый раз я прочитал о намерении турецкой стороны в газете», - заявил Эспер.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ему необходимо лично провести переговоры с министром обороны Турции.

«Мне нужно поговорить с моим коллегой по обороне и выяснить, что на самом деле все это значит и насколько серьезны их намерения», - сказал Эспер.

В воскресенье, 15 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил Штатам закрыть доступ на военные базы Инджирлик и Куреджик в случае, если те введут против Анкары санкции за покупку российских комплексов С-400.