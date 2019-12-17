В Челябинской области загорелся автобус с пассажирами: видео

На трассе М-5 в Челябинской области сгорел рейсовый пассажирский автобус. В момент ЧП в нем находился 21 человек, включая водителя.

Пожар начался прямо во время движения. По словам очевидцев, огонь вспыхнул в моторном отсеке и быстро перекинулся на салон.

Автобус был оснащен шестью газовыми баллонами. Водитель быстро перекрыл их и вывел пассажиров на улицу. Благодаря этому никто не пострадал.

После того, как люди покинули горящее транспортное средство, они начали в панике убегать, опасаясь, что автобус взорвется.

Для устранения пожара были задействованы девять сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

Причины произошедшего выясняются.