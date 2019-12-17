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Спрос на крыс в России в преддверии Нового года вырос вдвое

Наталия Майорова
07:02 17.12.2019
Больше всего символ наступающего года, согласно приведенным данным, хотят приобрести жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Спрос на крыс в России в преддверии Нового года вырос вдвое
© Фото: pixabay

В преддверии новогодних праздников россияне стали вдвое чаще интересоваться символом 2020 года - Белой Металлической Крысой.

По данным одного из сервисов по размещению объявлений, чаще всего этими грызунами интересуются в Москве и Санкт-Петербурге. Затем следуют Воронеж и Новосибирск.

Также приобрести символ 2020 года стремятся жители Краснодара, Казани и Ижевска, добавляет РИА Новости. Не отстают от лидеров Тольятти, Казань и Самара.

А вот в Ульяновске крыса спросом не пользуется.

«Ульяновск - единственный город среди 23 рассматриваемых крупнейших российских городов, где местные жители не настроены покупать символ наступающего года. За год в городе спрос на крыс сократился на 87%, а предложение - на 17%», - говорится в сообщении.

Что же касается стоимости домашней крысы, то в среднем по стране она выросла на 17% - до 500 рублей - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, дороже всего грызун обойдется жителям Москвы - здесь его можно приобрести в среднем за 808 рублей. Также раскошелиться на крысу придется в Ростове-на-Дону - 631 рубль и Краснодаре - 603 рубля.

Хотите сэкономить - поезжайте в Красноярск. Там за символ будущего года возьмут 164 рубля. Чуть дороже его можно приобрести в Самаре - 198 рублей и Ижевске - 228 рублей.

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