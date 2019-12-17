Ученые решили еще одну загадку острова Пасхи

Группа археологов решила загадку каменных истуканов, расположенных на острове Пасхи, так называемых моаи. Об этом сообщает Phys.org.

Ученые исследовали статуи, которых там более тысячи, и выяснили, что источником материла для них является вулкан.

Также, взяв пробы почвы, археологи пришли к выводу, что земля в этом регионе была плодородной – на острове Пасхи выращивали бананы, колоказию и батат.

По мнению ученых, истуканы предназначались для защиты природы карьера и для сельскохозяйственного производства.