В Кремле прошла церемония возложения венков в честь дня РВСН
17 декабря стратегические ракетчики отмечают 60-летие.
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У стен московского Кремля в честь Дня ракетных войск стратегического назначения состоялась торжественная церемония возложения венков главному маршалу артиллерии Митрофану Неделину, маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову и маршалу Советского Союза Николаю Крылову.
В мероприятии приняли участие начальник штаба – первый заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Игорь Фазлетдинов, офицеры и ветераны РВСН.
Церемония возложения венков приурочена к профессиональному празднику, который был утвержден в 2006 году.
Во вторник, 17 декабря, стратегические ракетчики отмечают 60-летие.