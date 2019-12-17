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Праздник к нам приходит: россияне рассказали, где встретят Новый год

Наталия Майорова
06:46 17.12.2019
Несмотря на то, что большинство россиян привычно встретят Новый год в кругу семьи, есть и те, кто в момент наступления праздника будет находиться на рабочем месте.
Праздник к нам приходит: россияне рассказали, где встретят Новый год
© Фото: pixabay

Специалисты Российского союза туриндустрии (РСТ) провели опрос и выяснили, как жители нашей страны планируют встретить Новый год.

Выяснилось, что 66% россиян встретит праздник дома. Это на 4% меньше показателей прошлого года, сообщает сайт газеты «Известия». К друзьям или родственникам пойдут 22% жителей нашей страны. В прошлом году так отпраздновать Новый год решили всего 19% россиян.

А вот встретит 2020 год на рабочем месте всего 1% респондентов. Еще 3% в момент наступления праздника будут находиться в поездках по России, а 2% отправятся отдыхать за границу. Есть и те, кто до сих пор не решил, как будет праздновать Новый год - таких оказалось 3%.

В РСТ убеждены, что реальное количество путешествующих россиян гораздо больше приведенных показателей. По мнению специалистов, предпочтение поездкам по стране отдадут почти 20% опрошенных.

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