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Эксперт назвал ошибки при прогреве автомобиля зимой

Иван Линдеманн
06:25 17.12.2019
При неверном прогреве может пострадать лобовое стекло или дворники.
Эксперт назвал ошибки при прогреве автомобиля зимой
© Фото: Global Look Press

Худшее, что можно сделать для автомобиля в зимний период – устроить ему «температурный шок», то есть полить лобовое стекло снаружи горячей водой. Из-за перепада температур на нем могут появиться трещины.

Второе правило – не поливать лобовое стекло незамерзающей жидкостью.

Третье – нельзя включать дворники при обмерзшем ветровом стекле. Из-за того, что очистители примерзли, можно спалить двигатель.

Кроме того, как рассказал РИА Новости эксперт Кирилл Милешкин, не стоит их использовать сразу после того, как на стекле появились небольшие оттаявшие участки. Резинки очистителей все равно не помогут справиться со льдом, но от трения могут быстрее испортиться.

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