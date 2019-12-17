Делу - время: в Роструде рассказали о предстоящих коротких рабочих неделях

В новом 2020 году россиян ожидают сразу восемь коротких рабочих недель. Об этом сообщили в Роструде.

По словам заместителя главы ведомства Ивана Шкловца, укороченные рабочие недели будут такими в связи с праздниками. Как уточняется в утвержденном производственном календаре, эти недели придутся на первые шесть месяцев года, а также на ноябрь.

Так, сразу после новогодних праздников россияне начнут трудовую деятельность с двухдневной рабочей недели.

«Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля», - цитирует Шкловца РИА Новости.

Весна также порадует жителей России долгими выходными. Например, 8 Марта сократит вторую неделю этого месяца до четырех дней. Такая же сокращенная неделя будет в апреле – с 27 по 30 число в связи с празднованием Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы 4 января и воскресенья 5 января первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», - сказал замглавы Роструда.

День России, который традиционно празднуется 12 июня, также сократит рабочую неделю. А вот осенью День народного единства разделит трудовые будни пополам - со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.