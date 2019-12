Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Мультфильм российского аниматора Константина Бронзита включен в шорт-лист премии «Оскар». Картина «Он не может жить без космоса» вошла в список претендентов категории «Лучший анимационный короткометражный фильм».

Помимо российского мультфильма, в шорт-лист также включили короткометражки Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).

«Он не может жить без космоса» за 16 минут рассказывает зрителям историю о матери и сыне, судьбе и предназначении человека. Работа Бронзита уже получил награды Международного кинофестиваля в албанской Тиране и фестиваля короткометражных фильмов в болгарской Варне.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» вошел фильм Кантемира Балагова «Дылда» о жизни двух женщин в постблокадном «Ленинграде». Вручение золотых статуэток в Лос-Анджелесе состоится 9 февраля следующего года.