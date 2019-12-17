Boeing приостанавливает сборку лайнеров 737 MAX

Boeing приостанавливает производство авиалайнеров 737 MAX с января 2020 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Boeing приостанавливает производство 737 MAX начиная с января, так как сертификация переносится на 2020 год. Снижение производства позволяет сосредоточиться на доставке имеющихся лайнеров», - сказано в сообщении.

Полеты воздушных судов модели 737 MAX были приостановлены в марте этого года после сразу двух авиакатастроф, причиной которых могли стать дефекты одной из систем лайнера. Сейчас Boeing занимается устранением этой проблемы.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США после катастроф с участием 737 MAX начало проверку сертификации воздушного судна. До ее окончания все полеты данной модели в Соединенных Штатах запрещены.