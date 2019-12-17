Ракетные войска стратегического назначения поздравили с юбилеем из космоса: видео

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) РФ поздравили с 60-летним юбилеем из космоса. Пожелания военнослужащим, а также работникам российских предприятий оборонно-промышленного комплекса передали космонавты международной космической станции Александр Скворцов и Олег Скрипочка.

Сковорцов отметил, что РВСН всегда надежно стояли на страже страны, обеспечивая защиту национальных интересов – ежесуточно в составе дежурных сил находятся около шести тысяч человек.

«Благодаря высочайшей профессиональной подготовке и ответственности личный состав войск успешно осваивает новейшее оружие и перспективную технику, эффективно решает задачи ядерного сдерживания», - отметил он.

Скрипочка добавил, что научные сотрудники и работники производств на оборонных предприятиях заняты над перспективными проектами и создают современные образцы стратегического ракетного вооружения.

«Желаем всем стратегическим ракетчикам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе на благо Родины!», - заключил космонавт.

Юбилей РВСН отмечают 17 декабря. Ранее с праздником военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он назвал этот род войск гарантом защиты национальных интересов страны.