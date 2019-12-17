Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова вошел в шорт-лист премии «Оскар». Из девяти кинокартин категории «Лучший фильм на иностранном языке» на награду в дальнейшем смогут претендовать пять.

В шорт-лист также вошли фильмы «Раскрашенная птица» (Чехия), «Правда и справедливость» (Эстония), «Отверженные» (Франция), «Оставшиеся» (Венгрия), «Страна меда» (Северная Македония), «Тело Христово» (Польша), «Атлантика» (Сенегал) и «Паразиты» (Южная Корея). Раздача статуэток состоится 9 февраля 2020 года.

«Дылда» рассказывает о жизни двух фронтовых подруг в Ленинграде после войны. Сюжет картины частично основан на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды. В ноябре кинолента стала победителем Женевского международного кинофестиваля.

Помимо «Дылды», в шорт-лист претендентов на «Оскар» также вошел короткометражный мультфильм российского аниматора Константина Бронзита «Он не может жить без космоса».