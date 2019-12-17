Опубликован первый трейлер фильма о советском Супермене

На YouTube появился первый трейлер анимационного фильма о Супермене из СССР «Супермен. Красный сын». Картина основана на одноименном комиксе Марка Миллара 2003 года.

По сюжету супергерой с планеты Криптон приземляется не в США, а в СССР, когда между двумя странами идет Холодная война. В описании комикса уточняется, что ему предстоит бороться «за Сталина, социализм и интернациональную экспансию».

В опубликованном трейлере можно увидеть, как Супермен встречает Иосифа Сталина, которому обещает спасти мир. Также появляются и другие герои Вселенной DC – Бетмэн и Чудо-женщина.

Мультфильм выпускает дочерняя компания студии Warner Brothers WBHE. Ожидается, что на экранах он появится в начале 2020 года.