Названы самые опасные алкогольные напитки

Британский ученый Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наиболее сильный похмельный синдром.

Он объяснил, что на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола. Его доля, как правило, колеблется от пяти до 40%.

При этом профессор Брайтонского университета в Великобритании подчеркнул, что легче всего опьянеть от хереса и портвейна, поскольку эти два напитка отличает быстрая всасываемость и довольно высокое содержание алкоголя - примерно 20%.

Также, по словам ученого, к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков, однако из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как угнетают работу клеток желудка.

Игристые вина, добавил Сосабовски, тоже приводят к быстрому опьянению: газация увеличивает всасываемость, из-за чего уже в первую минуту можно почувствовать дурманящее свойство спирта.

Профессор отметил, что большинство людей во время застолья чередуют алкоголь с водой, поскольку считают, что это помогает сохранить трезвость ума и избежать похмелья. Однако, предупреждает специалист, этого не нужно делать, когда речь идет о напитках, содержащих 40% спирта, ведь таким образом понижается процент этанола в два раза - как раз до 20 градусов, что приводит к более быстрому опьянению. По этой же причине, уверяет Сосабовски, не нужно запивать легкий алкоголь крепким.

Чтобы чувствовать себе «чуть менее скверно» на следующее утро, ученый рекомендовал пить водку. При этом он добавил, что для того, чтобы не мучиться от похмелья вовсе, нужно просто не употреблять спиртное, пишет Daily Mail.