Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ

Заражение ВИЧ-инфекцией все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов. За последний год так заразились 58,9% человек. Соответствующие статистические данные привели в Роспотребнадзоре.

«Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами», - заявили в ведомстве.

Из всех зараженных в этом году - 39% принимают наркотики. Касаемо гомосексуальных контактов, процент заболеваний составляет 2,5%.

Как сообщает РИА Новости, всего за последние 10 месяцев было зафиксировано 66 новых случаев появления у людей ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Сегодня, 1 декабря, в мире отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита 0 ВИЧ/СПИДом. Дата была установлена решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН.