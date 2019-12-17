Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России создали правила признания домов аварийными

Роман Захаров
02:52 17.12.2019
Новые правила помогут специалистам обнаружить аварийное и ограниченно работоспособное жилье.
В России создали правила признания домов аварийными
© Фото: Aleksandr Schemlyaev, Globallookpress

В России появятся четкие правила признания жилых домов аварийными. Об этом рассказали в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ), отметив, что уже были разработаны критерии для зданий до пяти этажей.

Специалисты КТБ ЖБ определили эти нормы вместе с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что дом непригоден для жизни, названы дефекты несущих конструкций. К их числу относятся сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д.

Как уточнил партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев, по новым правилам будет оцениваться техническое состояние домов. По его словам, это поможет обнаружить аварийное и ограниченно работоспособное жилье, пишет газета «Известия».

Депутат Госдумы Илья Осипов, в свою очередь, в беседе с изданием напомнил, что на сегодняшний день конкретных рамок признания жилья аварийным нет, из-за чего очень часто люди годами остаются в опасных домах.

В материале отмечается, что эти нормы должны стать частью правительственного проекта закона, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник в Госдуме его рассмотрят во втором чтении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.12.2019, 02:13
Россия и Китай в ООН предложили смягчить санкции против КНДР
Дата17.12.2019, 00:05
Опубликованы уникальные кадры испытания новейшей боевой машины «Деривация»
Дата16.12.2019, 14:30
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата16.12.2019, 17:11
Атомную подлодку «Князь Олег» передадут флоту в 2020 году
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Гленна Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:06 В стране и мире
Boeing приостанавливает сборку лайнеров 737 MAX
03:50 В стране и мире
Опубликован первый трейлер фильма о советском Супермене
03:38 В стране и мире
Названы самые опасные алкогольные напитки
03:13 В стране и мире
Фильм «Дылда» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
02:52 В стране и мире
В России создали правила признания домов аварийными
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы самые опасные алкогольные напитки
Крест, кровь, секта: СМИ сообщили о таинственном «доме ужаса» под Гатчиной
Видео
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Видео
«Я перешел границу от А до Я»: нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета в Новосибирске
Роскачество обнаружило пестициды в двух марках чая
Валерия раскрыла подробности ДТП с участием ее сына
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.