В России создали правила признания домов аварийными

В России появятся четкие правила признания жилых домов аварийными. Об этом рассказали в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона (КТБ ЖБ), отметив, что уже были разработаны критерии для зданий до пяти этажей.

Специалисты КТБ ЖБ определили эти нормы вместе с ЦНИИПромзданий по заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ. Среди основных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что дом непригоден для жизни, названы дефекты несущих конструкций. К их числу относятся сквозные трещины, просадки, смещение с опор и т.д.

Как уточнил партнер КТБ ЖБ и замдиректора НИИ бетона и железобетона им. А.А. Гвоздева Алексей Беляев, по новым правилам будет оцениваться техническое состояние домов. По его словам, это поможет обнаружить аварийное и ограниченно работоспособное жилье, пишет газета «Известия».

Депутат Госдумы Илья Осипов, в свою очередь, в беседе с изданием напомнил, что на сегодняшний день конкретных рамок признания жилья аварийным нет, из-за чего очень часто люди годами остаются в опасных домах.

В материале отмечается, что эти нормы должны стать частью правительственного проекта закона, определяющего новые механизмы расселения аварийного жилья. Во вторник в Госдуме его рассмотрят во втором чтении.