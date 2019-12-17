В Берлине вскрыли могилу соратника Гитлера

В Берлине неизвестные раскопали могилу одного из лидеров нацистской Германии Рейнхарда Гейдриха. По информации городской полиции, останки остались нетронутыми.

Захоронение не было обозначено – решение оставлять могилы фашистов безымянным в конце Второй мировой войны приняли союзные силы. Таким образом предполагалось предотвратить паломничество на захоронения сторонников нацистской идеологии. Правоохранители, однако, полагают, что выкопавшие могилу люди знали, кто в ней погребен.

В данный момент полиция разыскивает неизвестных, которым может грозить наказание за осквернение, сообщает BBC.

Гейдрих был влиятельной фигурой в Третьем рейхе. Нацистского лидера убили в ходе спланированной спецоперации в Праге в 1942 году члены чехословацкого Сопротивления Йозеф Габчик и Ян Кубиш.