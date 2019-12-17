Более 1,5 тысяч человек со всей России приняли участие в IV Международном кадетском бале в Москве

В Москве 17 декабря состоялся IV Международный благотворительный кадетский бал. Торжественное мероприятие прошло в Гостином дворе при поддержке дирекции фестиваля «Спасская башня».

Бал по традиции приурочили ко Дню Героев Отечества, а также к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие лучшие воспитанники кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, а также воспитанники российских социальных учреждений из 65 регионов РФ, в частности, из Краснодарского края, Омской, Тюменской, Новосибирской и других областей.

На бал прибыли гости из-за рубежа: из образовательных учреждений Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик. В общей сложности, в мероприятии приняли участие 1500 человек.