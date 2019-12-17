Искусственный интеллект и «информационное общество»: в Москве состоялась Неделя российского Интернета - 2019

В Центре международной торговли в Москве состоялась Неделя российского Интернета - 2019. Мероприятие стало главной площадкой для диалога государства, бизнеса и общества.

Событие началось торжественной церемонией открытия с дискуссией об искусственном интеллекте, современных технологиях, проблемах «информационного общества» и многих других темах. Также во время открытия был продемонстрирован первый в мире двусторонний голографический междугородний телемост с использованием технологии 5G.

В рамках недели Интернета прошло подписание Кодекса этики использования данных - понятных принципов работы с ними. В ходе первого дня участники форума также разобрали проблемы агентского PR, разработки крупных проектов и мобильных приложений и бизнес-аналитики.

Также обсудили цифровой урбанизм и то, как операторы цифровой среды уже сегодня меняют формат восприятия информации в сельской местности.

В рамках Недели российского Интернета состоялся ИТ-завтрак «GR 2020», где представители ключевых компаний Рунета обсудили проблемы отрасли и самые остро стоящие вопросы.

«Сегодня мы собрались для того, чтобы всем вместе обозначить основные вопросы отрасли, зафиксировать их и презентовать ключевым представителям органов государственной власти. Уверен, нам удастся сформировать меморандум, наполненный живыми и действительно важными вопросами и проблемами Интернет-бизнеса», - отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Также он подписал от лица организации соглашение о сотрудничестве с Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ РФ). Совместно они планируют проводить разноплановые исследования, ориентированные на развитие цифровой сферы в области музейного дела.

© ТРК "Звезда"

Во второй день участники обсудили разработку проектов, формирование команд, дизайн и исследования, предназначенные для совершенствования продукта. В конце дня состоялась церемония вручения премии «Цифровые вершины - 2019»: начинающие ИТ-компании и проекты боролись за заветную статуэтку. По итогам премии победители получили шанс воплотить свой проект в жизнь.

Участниками Недели российского Интернета - 2019 стали российские и зарубежные компании, среди которых были и отраслевые государственные организации. Каждому участнику форума был выдан персональный бэйдж, позволяющий оставлять свои данные одним касанием вместо передачи традиционной визитки.

В рамках форума прошло вручение XVI Национальной премии «Премия Рунета», победителями в которой стали компании, внесшие серьезный и существенный вклад в развитие российского Интернета, и были подведены итоги года. В соответствии с озвученными данными, аудитория Рунета составляет 95,9 миллионов человек, а его проникновение - 78,1%. Мобильная аудитория растет, и в 2019 году составила 85,2 миллионов человек. Объем экономики Рунета составил 4,7 триллиона рублей, рост 20% относительно 2018 года.

Напомним, Неделя российского Интернета всегда остается самым ожидаемым мероприятием Интернет-отрасли. Такое звание форум заслужил за 12 лет истории и формирования индивидуального формата.