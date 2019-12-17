Глава Минэкономразвития поддержал идею об отмене НДФЛ для малоимущих

Освобождение малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сказалось бы позитивно на экономике страны. Об этом сказал глава министерства экономического развития России Максим Орешкин, отвечая на вопрос спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко поддерживает ли он отмену НДФЛ для малоимущих семей.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивна для экономики», - сказал Максим Орешкин.

Ранее свое мнение по поводу освобождения малоимущих граждан от уплаты НДФЛ высказался Дмитрий Медведев. Премьер назвал этот вопрос «чувствительной темой» и «тонкой историей», требующей многократного обсуждения и анализа.

Напомним, данная инициатива появилась в результате противоречия, при котором работодатель не может платить сотруднику сумму, меньшую минимального размера оплаты труда. При этом МРОТ в среднем составляет 11,3 тысячи рублей, но после уплаты НДФЛ работник получает только 9,8 тысяч рублей, что является ниже прожиточного минимума.