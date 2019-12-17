Умер блогер-«сиделец» Мопс дядя Пес

Блогер-«сиделец» Сергей Новик, более известный интернет-общественности под псевдонимом Мопс дядя Пес, скончался.

В одном из его последних видео, благодаря которым пользователи Youtube узнавали о тонкостях жизни за решеткой, Новик выглядел болезненно и жаловался на плохое самочувствие.

Напарник блогера по видеотрансляциям упрекнул его в ролике за излишнее пристрастие к вредным привычкам. Из видео следует, что у Мопса диагностировали двустороннюю пневмонию. Сам он заявил, что у него «нет легких». О смерти мужчины сообщается на его канале.

Новику было 46 лет, 27 из которых он провел в местах лишения свободы. На его канал на данный момент подписано 449 тысяч пользователей, а общее число просмотров превысило 95 миллионов.