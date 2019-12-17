Конгресс США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год в размере 738 миллиардов долларов одобрен палатой представителей Конгресса США. Об этом сообщает агентство Reuters.

В оборонный бюджет заложены средства на санкции против газопровода «Северный поток-2», на «противодействие России» в различных областях, и на военную помощь Украине. Средства заложены на 3,1% больше, чем в 2019 году. Только на помощь Украине выделено 300 миллионов долларов.

Ранее таблоид Bild писал, что в министерстве экономики и энергетики ФРГ готовы противостоять «конкретными мерами» на возможные американские ограничения в отношении «Северного потока-2». В ведомстве опасаются, что санкции могут осложнить прокладку труб в территориальных водах Дании. Но пока не сообщают о каких ответных мерах может идти речь.