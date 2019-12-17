Из Дамаска в Москву: в СК РФ организовали отдых сирийских школьников в России

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в ведомстве организовали посещение Москвы детьми из Сирии. Школьники и дети военных, погибших в ходе боев с исламистами, получили возможность провести время в России.

Двадцать сирийских детей вместе с сопровождающими прибыли в РФ самолетом Минобороны. Гостей приняли в Кадетском корпусе СК РФ имени Александра Невского.

Сирийские гости посетили Кремлевский дворец и смогли рассмотреть памятники архитектуры и искусства России, расположенные в Кремле. После этого они отправились в парк Зарядье, где испробовали виртуальный «Полет над Москвой» и Ледяную пещеру, где впервые в жизни потрогали снег. Также дети посетили парк «Патриот», Центральный театр кукол имени С.В. Образцова, усадьбу Деда Мороза и фабрику мороженого.

Как заявил на встрече с сирийскими гостями Александр Бастрыкин, Россия старается сделать все, что от нее зависит, чтобы в Сирии воцарились мир и покой.

«Россия оказывает гуманитарную помощь, чтобы легче было пережить этот тяжелый момент истории. Я очень хочу, чтобы ваше пребывание в Москве запомнилось как зимняя новогодняя сказка», - подчеркнул глава СК РФ, обращаясь к детям.

В завершение встречи Бастрыкин вручил всем подарки, отметив, что в дальнейшем программа по приглашению сирийцев в Россию будет только расширяться.