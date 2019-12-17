В РЖД показали фото модернизированного к десятилетию салона «Сапсана»
К десятилетию «Сапсана» РЖД провели его модернизацию. Внутреннее убранство вагонов состава заметно преобразилось: изменились цвета оформления салона и добавились некоторые необходимые опции, которых не было ранее.
Так, в вагонах эконом-класса появилась возможность регулировки освещения для снижения его интенсивности в утреннее и вечернее время. Кресла остались прежними, но отныне с новыми более качественными чехлами с поясничной поддержкой и розетками для зарядки гаджетов.
Изменилась концепция вагона «семейного» класса: из-за смены чехлов на креслах и коврового покрытия в салоне начали преобладать цвета бежево-коричневой гаммы.
В бывшем детском купе оборудована зона класса «Комфорт» для пассажиров, предпочитающих комфортный, но относительно недорогой способ передвижения с минимальным набором дополнительных опций.
В центре салона организована игровая зона для пассажиров с детьми с интерактивными мониторами для игр во время поездки.
На приоконных столах нанесена самоклеющаяся пленка с развивающими настольными играми, в которые дети могут играть во время поездки.
Бизнес-класс «Сапсана» претерпел самые значительные изменения: кресла полностью заменены новые, с обивкой из натуральной кожи; добавлены розетки USB, подстаканники и держатели для мобильных устройств. Организованы две изолированные от основного салона переговорные зоны для двоих пассажиров, в каждом купе установлены индивидуальные мониторы.