Россия и Китай в ООН предложили смягчить санкции против КНДР

Россия вместе с Китаем выступили с инициативой смягчить ряд ограничительных мер в отношении КНДР в целях улучшения гуманитарной обстановки в государстве. Об этом говорится в проекте резолюции ООН, который был подготовлен Москвой и Пекином.

Согласно документу, Совбезу необходимо отрегулировать санкционные меры в отношении Северной Кореи, поскольку страна выполняет обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН. В тексте отмечается, что санкции, которые напрямую затрагивают средства к существованию гражданского населения КНДР, нужно снять в ближайшее время.

В резолюции также говорится, что отвечающий за санкции в отношении Северной Кореи комитет 1718 должен «принять наиболее благоприятный подход» в ответ на просьбы об исключениях из существующих санкций ООН против Пхеньяна в гуманитарных целях.

Кроме того, РФ и Китай заявили о необходимости возобновить шестисторонние переговоры (Россия, КНР, США, обе Кореи и Япония - прим. ред.) по денуклеаризации КНДР, пишет ТАСС.