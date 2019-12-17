Таинственная левитация: аномалия с метеоритом в музее Челябинска попала на видео

Витрину над метеоритом нельзя открыть по ошибке, случайно нажав на кнопку. Это невозможно. Об этом заявил «Звезде» директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский.

«Этот купол сделан таким образом, чтобы его можно было поднять и провести рядом с метеоритом какие-то работы: почистить или измерить влажность. Подъем купола осуществляют четыре мощных гидравлических комплекса, которые управляются пультом», - объяснил директор музея.

Богдановский уточнил, что пульт работает только с расстояния одного метра и под определенным углом, поэтому включить его по ошибке просто невозможно.

Напомним, в музее Южного Урала во время работы выставки над Челябинским метеоритом сам по себе приподнялся купол. Витрина поднялась в воздух на 10 сантиметров, после чего сработала сигнализация и на место инцидента прибыла охрана.

«Поставили купол на место. Посчитали, что это технический сбой и продолжили работать, потому что никто этого и не заметил. А потом уже коллеги стали говорить, что на протяжении 6 лет ничего подобного не происходило, начали появляться разные гипотезы», - рассказал Владимир Богдановский.

Метеорит отличается от остальных экспонатов выставки сильным магнитным полем. По версии директора музея, эта сила могла повлиять на действие микро аппаратуры, которая стоит в гидравлических комплексах, в результате чего купол и поднялся.