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«Их отношения щупают дно»: эксперт рассказал о будущем военных баз США в Турции

Егор Левин
20:32 17.12.2019
Как заявил эксперт, в данный момент не ясно, как исправить напряженную ситуацию в американо-турецком взаимодействии, обострившуюся из-за конфликта в Сирии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Thorsten Weber, Globallookpress

Политолог и автор монографий по Турции и российско-турецким отношениям Иван Стародубцев поделился в эфире радио «Звезда» мнением о том, что служит причиной желания Турции закрыть американцам доступ на их военные базы Инджирлик и Куреджик. По его словам, корень всех зол кроется в давно уже натянутых отношениях двух стран, которые при этом являются союзниками по НАТО.

«Американо-турецкие отношения сейчас щупают свое дно. Они провалились настолько, что непонятно, как они будут оттуда выплывать», - заявил эксперт.

По словам Стародубцева, недопонимания возникли после того, как американцы в сирийском конфликте сделали ставку на партии сирийских курдов, которых в Турции признали террористическими организациями. Иначе говоря, как отметил политолог, союзник по НАТО, США, поддерживает боевиков, поставляя им оружие и оказывая поддержку, и в то же время не дает туркам разобраться с этим вопросом самостоятельно.

В то же время, как отметил Стародубцев, американцы не оказывают никакой поддержки союзной Турции, наоборот, различными своими действиями придерживая ее, чтобы на Ближнем Востоке она не слишком «задирала хвост». Турции все это надоело.

«Турция уже закрывала американские военные базы ранее и нет совершенно никаких причин не сделать это сейчас. У турок ставки очень высоки», - подытожил политолог.

Между тем, в Пентагоне планируют обсудить с Турцией планы о закрытии базы Инджирлик. По словам главы Пентагона Марка Экспера, он узнал о планах насчет авиабазы из СМИ. Информация не была доведена до него своевременно. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что ему необходимо лично провести переговоры с министром обороны Турции.

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