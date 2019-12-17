В ЕС заявили о создании независимого оператора ГТС на Украине

Создание независимого от «Нафтогаза» оператора газотранспортной системы (ГТС) на Украине завершено. Об этом заявил секретариат Энергетического сообщества Евросоюза в распространенном во вторник, 17 декабря, пресс-релизе.

«Секретариат подтвердил, что созданный оператор газотранспортной системы Украины, ГТСО, отделен (от «Нафтогаза».) в соответствии с требованиями европейского законодательства», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в середине ноября Владимир Зеленский подписал закон о создании оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из «Нафтогаза Украины».

Сообщалось, что новым оператором будет ООО «Оператор газотранспортной системы Украины», который станет собственностью АО «Магистральные газопроводы Украины». При этом министерство финансов будет иметь 100% акций компании. Государство планирует передать новому оператору в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет. Деятельность новая компания-оператор начнет с 1 января 2020 года.