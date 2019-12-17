«Нас не спрашивали о цели поездки» - корреспондент «Звезды» рассказала о прохождении паспортного контроля в Киеве

Корреспондент «Звезды» Диана Сирази, вернувшаяся недавно из Киева, рассказала, как съемочная группа телеканала проходила паспортный контроль. Журналист опровергла сообщения украинских СМИ о якобы скрытии цели поездки.

«В украинской прессе пишут, что мы якобы на паспортном контроле сказали, что мы едем к родственнице. Но у меня есть доказательства - прямая запись, как я прохожу паспортный контроль и где сотрудница не задает ни одного вопроса», - объяснила Сирази в студии «Открытого эфира».

Съемочная группа телеканала заплатила штраф за ведение съемки в зоне паспортного контроля в размере 170 гривен. Но как пояснила корреспондент, этот факт как раз и подтверждает, что журналисты не скрывали цели своей поездки.

«Мы заплатили штраф - 170 гривен за то, что вели съемку в зоне паспортного контроля. Но если бы мы эту съемку не вели, у нас не было бы доказательств того, что мы ехали туда как журналисты, что мы ехали с камерой и ее видели все», - объяснила Сирази.

Журналисты «Звезды» отправились в украинскую столицу, чтобы снять репортаж об ожиданиях местных жителей от встречи лидеров государств в «нормандском формате». Репортеры планировали задержаться в Киеве неделю, но почти сразу после их приземления в аэропорту в социальных сетях Дианы Сирази начали сыпаться сообщения с угрозами и оскорблениями.

Сразу после «Звезды» въезд на Украину был закрыт нескольким съемочным группам, которые тоже попытались приехать в гости. А корреспондент Диана Сирази попала в базу сайта «Миротворец».