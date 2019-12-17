Reuters: инвесторы и консорциум Северного потока-2 не попадут под санкции США

В Министерстве экономики и энергетики ФРГ рассказали о возможном влиянии санкций США на реализацию проекта «Северный поток - 2». В Берлине не исключают, что ограничения могут осложнить прокладку труб в территориальных водах Дании.

При этом, в ведомстве не сообщают о том, какая именно реакция последует на данные обстоятельства. В министерстве планируют выждать определенное время, а именно 30 дней, в течение которых трубопровод может быть достроен. Если этого не произойдет, тогда встанет вопрос о принятии необходимых противосанкционных мер. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее МИД Германии потребовал от США не вводить санкции против «Северного потока - 2». Глава ведомства Хайко Маас потребовал, чтобы американский сенат отказался от нового оборонного бюджета, где предусмотрены ограничения из-за строительства трубопровода.