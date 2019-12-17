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На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова

Тамара Астапенкова
19:28 17.12.2019
По закону бывшие государственные чиновники не имеют право на защиту, исключение делается только для экс-президентов.
На Украине сняли охрану с Яценюка и Турчинова
© Фото: Danil Shamkin Globallookpress

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова лишили государственной охраны. Об этом сообщила «Страна».

На Украине бывшие государственные чиновники не имеет по закону право на государственную охрану. Исключение делается для экс-президентов и членов их семей, при условии, что глава государства не ушел с поста после импичмента.

Бывший премьер Арсений Яценюк ушел в отставку в апреле 2016 года. Секретарь СНБО Александр Турчинов покинул пост с приходом нового украинского президента Владимира Зеленского. Получается, что бывшим чиновникам госохрана предоставлялась в нарушение законодательства, передает «Страна».

По данным украинских журналистов, до сих пор охраняются экс-министр обороны Степан Полторак, бывший глава СБУ Василий Грицак и его бывший зам Виталий Маликов. Предполагается, что Петру Порошенко государственная охрана предоставляется до сих пор.

Ранее распространялась информация, что бывший президент Украины написал заявление об отказе от государственной охраны. Но на какой срок Порошенко отказывался от защиты не сообщалось.

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