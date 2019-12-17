«Маховик репрессий запущен»: Вышинский рассказал о попытках Киева лишить крымчан свободы

На Украине был запущен маховик репрессий против крымчан. Об этом рассказал Кирилл Вышинский. По словам журналиста, уведомления о подозрении получили сотни жителей полуострова - всего около 1900 человек.

«На Украине был запущен огромный маховик репрессий, в первую очередь, против крымчан. У меня было такое впечатление, что отправляли подозрения чуть ли не по телефонной книге. Они приходили по почте - по старым адресам тех чиновников, которые остались в Крыму и естественно принесли присягу Российской Федерации, вступая на госслужбу, тем, кто принимал участие в организации 2014 года, и так далее. У меня на столе лежит список тех людей, которым пришли эти подозрения. Это около 1900 человек. Теоретически, если они пересекут границу и поедут к своим родственникам. Они потенциальные заложники», - рассказал Вышинский в студии «Открытого эфира».

Одним из таких заложников оказалась волонтер Елена Одновол. Она была задержана в конце апреля 2018 года на границе с Крымом по подозрению в госизмене.

«В 2018 году, находясь на первом месяцем беременности, она пересекла границу, ее арестовали. И на шестом месяце беременности ее адвокаты сделали все, чтобы она не рожала в тюрьме», - рассказал Вышинский.

Суд приговорил девушку к трем годам и трем месяцам условно. Чтобы выйти на свободу, Одновол пришлось полностью признать свою вину.

Кирилл Вышинский провел в следственном изоляторе более 400 дней по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Восемь раз суд продлевал срок содержания Вышинского под стражей, но в конце августа 2019 года он был освобожден под личное поручительство, а в начале сентября оказался в списке задержанных лиц, участвующих в обмене между Москвой и Киевом. В октябре глава России Владимир Путин включил Вышинского в состав президентского Совета по правам человека.