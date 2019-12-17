В России могут запретить курить на кухнях коммуналок

В России планируют запретить курение на кухнях в коммунальных квартирах, а также санитарных помещениях и коридорах. В Госдуму внесен соответствующий законопроект, который опубликован во вторник, 17 декабря, в базе законодательной деятельности нижней палаты.

Запрет будет распространяться не только на табачные изделия, но и вейпы, кальяны и электронные сигареты. Авторами инициативы выступили первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и член думского комитета Николай Герасименко.

На данный момент запрет на курение действует в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. При этом в коммунальных квартирах такого запрета нет, из-за чего страдают некурящие люди, считают авторы законопроекта.

«Отсутствие в действующей редакции федерального закона положения о запрете курения в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, является нарушением прав некурящих жильцов коммунальных квартир на воздух, свободный от табачного дыма», - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее правительство РФ утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Планируется, что в стране за пять лет должно быть снижено потребление табака до до 21% взрослыми и до 1% детьми.