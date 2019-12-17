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Путин и Эрдоган обсудили обстановку на северо-востоке Сирии

Егор Левин
18:15 17.12.2019
Главы государств подчеркнули необходимость стабилизации сирийского конфликта и коснулись вопроса эскалации военного конфликта в Ливии.
Путин и Эрдоган обсудили обстановку на северо-востоке Сирии
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Иницииатором стала турецкая сторона.

Одним из вопросов, который обсудили главы государств, стала стабилизация обстановки в Сирии. Стороны особенно акцентировали внимание на наращивании совместных усилий по борьбе с остатками террористических группировок на территории республики.

Также Путин и Эрдоган обсудили вопросы эскалации ливийского военного конфликта. В ходе переговоров была отмечена готовность к содействию в налаживании межливийских контактов в процессе посреднических усилий ООН и Германии в возобновлении мирного диалога.

Из предыдущих переговоров по теме Сирии президенты России и Турции вышли с выводом о необходимости не только в совместном противостоянии террористам, но и в реализации планов по развитию энергетической и военно-технической сфер.

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