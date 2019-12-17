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Ежовые рукавицы страха: раскрыты подробности жизни многодетной семьи в «доме ужаса» под Гатчиной

Егор Левин
Роман Закурдаев
18:10 17.12.2019
Как показал проведенный силовиками обыск, опасения, которые вызывали у соседей жители трехэтажного кирпичного коттеджа, оказались небезосновательными.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В деле главы гатчинского многодетного семейства, хранившего в доме арсенал оружия и насиловавшего несовершеннолетнюю дочь, открываются все новые жуткие подробности. Мужчина по имени Андрей Бовт, против которого возбуждены уголовные дела о насилии и незаконном обороте оружия и боеприпасов, держал свою семью в ежовых рукавицах страха.

На заднем дворе дома он установил большой деревянный крест, а на окнах здания установил решетки. Обитатели трехэтажного коттеджа вызывали у соседей опасения, которые подтвердились после приезда нескольких машин силовиков. Неожиданный визит обернулся раскрытием страшных подробностей.

Комнаты внутри дома оказались с голыми бетонными стенами, повсюду были разбросаны вещи. Оперативники практически сразу обнаружили склад разнообразного огнестрельного оружия, оно хранилось абсолютно открыто. Автоматы, пистолеты, пулемет, гранаты и патроны направили на криминалистическую экспертизу.

Семья вела затворнический образ жизни. Никаких документов о ее членов не оказалось, несовершеннолетние дети не были нигде зарегистрированы, не посещали школу, не бывали на приеме у врачей, не могли назвать свою фамилию. По данным следствия, на протяжении многих лет одна из детей, 13-летняя девочка, неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны отца. В настоящий момент все дети доставлены в больницу и их жизням ничто не угрожает.

Материалы дела в отношении Бовта готовятся к передаче в суд. В ближайшее время ему изберут меру пресечения – с большой долей вероятности, это будет арест с содержанием в следственном изоляторе. Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова собирается выяснить, почему органы опеки и попечительства ничего не знали о ситуации в этой семье.

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