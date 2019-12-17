Из-за аномально теплой погоды в Москве расцвели одуванчики и подснежники

Аномальная теплая погода привела к тому, что в Москве в середине декабря под открытым небом расцвели одуванчики, рододендрон даурский, морозники, примулы, форзиция и даже показались подснежники. Об этом сообщили сегодня? в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород».

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«Набухли почки экзотических магнолий. Растения, цветущие не в сезон, весной могут не зацвести, либо дадут мало завязей», - говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

© Ботанический сад МГУ Facebook

Синоптики ожидают, что уже 19 декабря погода в Москве может побить рекорд 133-летней давности. Температура воздуха будет отставать от нормы на два месяца и соответствовать третьей декаде октября. Метеорологи прогнозируют, что столики синоптиков поднимутся до восьми градусов тепла. Но с 20 декабря ожидается небольшое понижение температуры до минус трех градусов, а в ночные часы до минус шести градусов.