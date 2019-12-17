Инвестиция на елке: цены на старые елочные игрушки побили рекорды

Советские елочные игрушки по своей популярности обогнали современные украшения, которыми пестрят прилавки магазинов. Все больше коллекционеров готовы выложить за них крупную сумму, отмечают эксперты.

Недавно за четверть миллиона рублей в Интернете было продано новогоднее украшение, сделанное из обычной ваты, ткани и мха. Единственная его ценность в возрасте - раритет 1950-х годов. По оценкам продавцов, дорожать новогоднее ретро начало пять лет назад, с тех пор за старыми елочными игрушками открылась настоящая охота.

Неудобные прищепки-крепления, хрупкое и острое стекло, недолговечные материалы - все то, что отметал прогресс, теперь опять копируется и тиражируется. А главные требования покупателей: все должно быть ручной работы и сделано в России.

«Нравится людям и СССР в том числе. Это не только наши воспоминания, об этом знают и помнят все. Кому то может ценник кажется дорогим, я не знаю», - признается продавец елочных игрушек.

Все, что происходило в стране отражалось в елочных игрушках. И то, что некоторые считали хламом и даже выбрасывали, теперь может принести немалую прибыль.

«Сейчас елочная игрушка является инвестиционным продуктом. Потому что игрушка изготавливалась малыми тиражами, она портиться, ломается, теряется. Сейчас появились люди, которые инвестируют в елочные игрушки довольно значительные средства. Поэтому рынок игрушки на подъеме», - оценивает ситуацию эксперт антикварного магазина Андрей Крутелев.

Уже подсчитано, что новогодние украшения времен Советского Союза за пять лет подорожали на 30-40%, а в центральных регионах в десять раз. Поэтому сегодня их уже приравняли к антиквариату. Самые высокие цены на ретро-елочные игрушки в Интернете. Например, набор «Доктор Айболит» выставлен за 120 тысяч рублей, а бумажный пограничник с собакой за 150 тысяч рублей.

Но не стоит думать, что каждая игрушка, дошедшая к нам из Советской эпохи будет расти в цене. Это касается только тех экземпляров, которые по каким-то причинам были выпущены ограниченной серией или в единственном экземпляре, как прототип, который не утвердили для массового производства.