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На Украине подсчитали убытки от реверсного газа

Ян Брацкий
17:24 17.12.2019
По подсчетам депутата Верховной рады, официальный Киев годами переплачивал за полученный из Европы российский газ, вместо того, чтобы договориться о его прямых поставках.
На Украине подсчитали убытки от реверсного газа
© Фото: Globallookpress

Реверсный природный газ из Европы обошелся Украине в лишние 1,5 миллиарда долларов за последние пять лет. Такие цифры привел внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Украина за пять лет, по самым скромным подсчетам экспертов, переплатила почти 1,5 миллиарда за так называемый "европейский" газ. Большая часть этой суммы осела в карманах организаторов схемы и, предположительно, чиновников "Нафтогаза"», - заявил Деркач.

Депутат настаивает на том, что Украина продолжает закупать российских газ, который пересекает западную границу, чаще всего со Словакией, и возвращается потребителям уже как «европейский».

Сравнивая средние цены за тысячу кубометров голубого топлива в ЕС и на Украине, Деркачь заявил о разнице в 35 долларов, а с июля 2018 года Киев, по подсчетам депутата, переплачивал уже 50 долларов за каждую тысячу кубометров газа.

В России на откровения украинского депутата отреагировали спокойно. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что Россия давно предложила украинской стороне скидку на газ в 20-25%, но руководство «Нафтогаза» продолжает придумывать новые схемы в ущерб взаимовыгодному сотрудничеству, добавил Джабаров.

«Депутат сказал правду, именно то, что на Украине и так все знали, но предпочитали молчать, придумывая различные несуразные схемы. Понятно, что другого газа, кроме российского, там никогда не было. Если в "Нафтогазе" этим занимаются из вредности, пожалуйста, пусть продолжают вредничать за счет обнищания собственного народа. Если же разум у них возобладает, мы будем рады возобновить сотрудничество на взаимовыгодных условиях», - цитирует RT ответ Джабарова.

Действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Стороны до сих пор не договорились о дальнейших действиях. Москва и Киев периодически проводят по этому вопросу консультации. В последний раз переговоры о сотрудничестве в газовой сфере прошли 13 декабря в Вене.

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