Папа Римский снял секретность с расследования дел о педофилии

Папа Римский Франциск снял гриф секретности с расследования преступлений, связанных с насилием над несовершеннолетними и поднял возрастной порог для жертв распространения порнографических материалов. Два соответствующих рескрипта опубликованы на сайте Ватикана.

Понтифик внес изменения в «Нормы о более тяжких преступлениях», которые были утверждены еще в апреле 2001 года. Новая редакция предусматривает, что в ведении Конгрегации доктрины веры находятся «тяжкие преступление против нравов», среди которых распространение, приобретение или хранение священнослужителем «порнографических изображений несовершеннолетних в возрасте до 18 лет» в целях сексуального удовлетворения «любыми средствами или с использованием любых технологий». Раньше верхний возрастной порог жертв порнографии составлял 14 лет.

Второй рескрипт снимает особый гриф «папской секретности» с расследования дел, касающихся педофилии. Теперь лица, которые заявили о причиненном ему вреде и свидетели «не будут связаны обязательством хранить молчание». В новых положениях уточняется, что дела должны вестись с соблюдением «безопасности и конфиденциальности» полученной информации.