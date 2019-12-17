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В Париже готовятся к крупнейшей с начала декабря манифестации

Тамара Астапенкова
16:05 17.12.2019
Причиной массового недовольства граждан стала пенсионная реформа, которую готовит французское правительство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Париже идет подготовка к самой массовой с начала декабря манифестации против пенсионной реформы. Демонстранты собираются с транспарантами и лозунгами. Для посещения закрыты Эйфелева башня, Версальский дворец и несколько залов Лувра.

Напомним, 5 декабря во Франции началась общенациональная забастовка профсоюзов. На улицы вышли сотни тысяч человек. Причиной массового недовольства граждан стала пенсионная реформа, которую готовит французское правительство. Предполагается, что полноценные выплаты пенсионеры смогут получать только если отработают еще два года после выхода на пенсию.

Сегодня с площади Республики многотысячная толпа направилась к площади Нации. Владельцы магазинов, кафе и ресторанов, опасаясь беспорядков, закрыли свои заведения. Из-за протестов парализовано движение общественного транспорта, пробки растянулись на сотни километров.

Уже завтра, 18 декабря, правительство страны и представители профсоюзов намерены сесть за стол переговоров, поэтому лидеры общественных движений призвали своих сторонников на улицы, чтобы заручиться их поддержкой и продемонстрировать силу.

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